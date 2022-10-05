OPEC+ grubunda flaş karar! Petrol üretiminde günlük 2 milyon varil...

Önce koronavirüs salgını sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile dünya enerji krizinin etkisi altına girdi.

Özellikle kriz Avrupa'da şiddetli şekilde hissedilirken flaş bir gelişme daha yaşandı.

ÜRETİM 2 MİLYON VARİL DÜŞÜRÜLECEK

OPEC+ grubu kasımdan itibaren günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve kasım itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere düzenledikleri 33'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı bildirildi.

Açıklamada, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 19'uncu toplantısında alınan kararların sürdürüleceği belirtilerek, Kovid-19 salgını öncesi olduğu gibi OPEC+ grubu bakanlar toplantısının her 6 ayda bir yapılacağı ifade edildi.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ grubu ülkeleri bir önceki toplantıda petrol üretimini ekim ayı için günlük 100 bin varil azaltma kararı almıştı.

BRENT PETROL'DEKİ SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 18.00 itibariyle 93,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda güçlenen arz kesintisi endişeleri etkili oldu.

TAHMİNLER FİYATLARI YÜKSELTMİŞTİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantıda kesinti miktarının tahmin edilenlerden daha büyük olacağına ilişkin haber akışı ile fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, grup günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kesintisine gitmeyi düşünülüyordu.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün ise piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, resesyon beklentileri, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler ve dolar endeksindeki hareketlenmelerle fiyatlardaki mevcut dalgalanmaların süreceği tahmin ediliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 770 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 966 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 92,03 ile 92,39 dolar aralığının direnç, 91,67 ile 91,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.