İstanbul'da taksi, İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro, minibüs ve okul servis ücretlerine zam geldi. Okulların açılmasına az bir süre kala gelen zam sonrası milyonlarca kişi zamlı servis ücretlerini araştırmaya başladı. İşte İstanbul zamlı okul servis ücret listesi! Aylık, yıllık...
ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023
Son dakika... Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.
Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.
ESKİ İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023
Mesafe
0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00
1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00
3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00
5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00
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7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00
9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00
11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00
13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00
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15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00
17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00
19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00
21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00
23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00
25 km'yi aşan km için 16,61 TL