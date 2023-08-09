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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 09:33 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 09:46

Okul servislerine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023! Aylık, yıllık... | Video

Son günlerde İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 51,52'lik zam, şehirdeki ulaşım maliyetlerini etkilemiş ve özellikle okul servislerine olan ilgiyi artırmış durumda. Vatandaşlar, "Okul servislerine zam mı geldi? Ne kadar oldu? Kaç TL?" gibi soruları sıkça araştırıyorlar.

İstanbul'da taksi, İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro, minibüs ve okul servis ücretlerine zam geldi. Okulların açılmasına az bir süre kala gelen zam sonrası milyonlarca kişi zamlı servis ücretlerini araştırmaya başladı. İşte İstanbul zamlı okul servis ücret listesi! Aylık, yıllık...

ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023

Son dakika... Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

ESKİ İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023

Mesafe

0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00

1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00

3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00

5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00

7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00

9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00

11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00

13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00

15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00

17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00

19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00

21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00

23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00

25 km'yi aşan km için 16,61 TL

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