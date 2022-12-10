Ocak 2023 yepyeni maaş TABLOSU! %84.39 zam + 6 aylık enflasyon + Refah payı! 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alanlar..

Emekli ve memur maaş zammı enflasyon farkı merak edilerek araştırılıyor. Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Son 5 aylık enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin ve memurların maaşlarına ocakta yapılacak zamlarla ilgili ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 2023 kalem kalem 4A SSK, 4B Bağkur, Esnaf, Tarım emekli zammı tablosu!

Yaklaşık 19 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Bu hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verisiyle zam oranları büyük ölçüde şekillenirken, gözler Aralık ayı enflasyonu ile ek iyileştirmeler konusunda verilecek karara çevrildi.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ

Ocak ayı başında belli olacak bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ortaya koyacak. Bu veri memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkını da gösterecek. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme gündemde... Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen 3 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin artırılması söz konusu. Memurların ve emeklilerinin zam oranına bir refah payı eklenmesi de bekleniyor.

KİM, NE ALACAK?

Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14..05 olurken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 15.11'e ulaştı. Bu doğrultuda en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 787 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Kesin oran için sadece Aralık enflasyon verisi kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyon tahminleri ipucu veriyor. İşte enflasyon ve ek iyileştirme tahminleri zam formülleri...

İŞTE TAHMİNLER

TAHMİN 1: Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek. Eğer 10 puanlık bir refah payı gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 25.91'e, memurların ve emeklilerinin ise 27.83'e ulaşacak.

TAHMİN 2: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 65.2. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e yükselecek. Eğer 10 puanlık bir refah payı gelirse zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 26.05'e, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 27.98'ü bulacak.

TAHMİN 3: Bir diğer tahmin de Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Son ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 68.06 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 18.06 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 18.06 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 19.16'ya ulaşacak. Refah payı 10 puan olursa zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 28.06'yi, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 30.2'yi bulacak.

TAHMİN 4: Memurların ve emeklilerin artışına yönelik son ipucunu ise AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi gösterdi. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70.18 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.55 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.55 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 20.67'ye ulaşacak. 10 puanlık refah payı eklenmesi halinde zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 29.55, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 31.84 olarak çıkacak.

FORMÜLLER VE REFAH PAYI NASIL YANSIR?

5 AYLIK ENFLASYON: % 14.05

SSK-Bağ-Kur emeklisi: % 14.05

Memur-memur emeklisi: % 15.11

ORTA VADELİ PROGRAM

2022 ENFLASYON TAHMİNİ: % 65

-SSK, Bağ-Kur emeklisi: % 15.91

-Memur-memur emeklisi: % 16.99

10 puan refah payı eklenirse

-SSK, Bağ-Kur emeklisi: % 25.91

-Memur, memur emeklisi: % 27.83

MERKEZ BANKASI

2022 ENFLASYON TAHMİNİ: % 65.2

SSK, Bağ-Kur emeklisi: % 16.05

Memur, memur emeklisi: % 17.13



10 puan refah payı eklenirse

-SSK, Bağ-Kur emeklisi: % 26.05

-Memur, memur emeklisi: % 27.98

TCMB/PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

2022 ENFLASYON TAHMİNİ: % 68.06

-SSK, Bağ-Kur emeklisi: % 18.06

-Memur, memur emeklisi: % 19.16

10 puan refah payı eklenirse

-SSK, Bağ-Kur emeklisi: % 28.06

-Memur, memur emeklisi: % 30.20

AA FİNANS/BEKLENTİ ANKETİ

2022 ENFLASYON TAHMİNİ: % 70.18

-SSK-Bağ-Kur emeklisi: % 19.55

-Memur-memur emeklisi: % 20.67



10 puan refah payı eklenirse

-SSK, Bağ-Kur emeklisi: % 29.55

-Memur, memur emeklisi: % 31.84

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Kamu görevlileri - Memur

Mevcut: 9.105,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 10.480,77 TL

Yüzde 16.99 zam: 10.651,94 TL

Yüzde 17.13 zam: 10.664,69 TL

Yüzde 19.16 zam: 10.849,52 TL

Yüzde 20.67 zam: 10.987,00 TL

Kamu görevlileri - Memur emeklisi

Mevcut: 6.078,20 TL

Yüzde 15.11 zam: 6.996,62 TL

Yüzde 16.99 zam: 7.110,89 TL

Yüzde 17.13 zam: 7.119,40 TL

Yüzde 19.16 zam: 7.242,78 TL

Yüzde 20.67 zam: 7.334,56 TL

Emekli - Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 4.197,44 TL

Yüzde 14.05 zam: 4.787,18 TL

Yüzde 15.91 zam: 4.865,25 TL

Yüzde 16.05 zam: 4.955,50 TL

Yüzde 18.06 zam: 5.018,04 TL

Yüzde 19.55 zam: 7.334,56 TL

Emekli - SSK (2000 öncesi)

Mevcut: 4.687,06 TL

Yüzde 14.05 zam: 5.345,59 TL

Yüzde 15.91 zam: 5.432,77 TL

Yüzde 16.05 zam: 5.439,33 TL

Yüzde 18.06 zam: 5.533,54 TL

Yüzde 19.55 zam: 5.603,38 TL

Emekli - SSK (2000 sonrası)

Mevcut: 2.905,72 TL

Yüzde 14.05 zam: 3.313,97 TL

Yüzde 15.91 zam: 3.368,02 TL

Yüzde 16.05 zam: 3.372,09 TL

Yüzde 18.06 zam: 3.430,49 TL

Yüzde 19.55 zam: 3.473,79 TL

Emekli - Bağ-Kur tarım

Mevcut: 3.335,49 TL

Yüzde 14.05 zam: 3.804,13 TL

Yüzde 15.91 zam: 3.866,17 TL

Yüzde 16.05 zam: 3.870,84 TL

Yüzde 18.06 zam: 3.937,88 TL

Yüzde 19.55 zam: 3.987,58 TL



Not: 3.500 TL olan aylıklar 3.500 TL olarak ödeniyor.

MEMUR MAAŞLARI

Genel Müdür 1/4

Mevcut: 29.809,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 34.313,14 TL

Yüzde 16.99 zam: 34.873,55 TL

Yüzde 17.13 zam: 34.915,28 TL

Yüzde 19.16 zam: 35.520,40 TL

Yüzde 20.67 zam: 35.970,52 TL

Şube müdürü (Üniv. mezunu) 1/4

Mevcut: 15.848,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 18.242,63 TL

Yüzde 16.99 zam: 18.540,58 TL

Yüzde 17.13 zam: 18.532,76 TL

Yüzde 19.16 zam: 18.884,48 TL

Yüzde 20.67 zam: 19.123,78 TL

Memur (Üniv. mezunu) 9/1

Mevcut: 9.707 TL

Yüzde 15.11 zam: 11.173,73 TL

Yüzde 16.99 zam: 11.356,22 TL

Yüzde 17.13 zam: 11.369,81 TL

Yüzde 19.16 zam: 11.566,86 TL

Yüzde 20.67 zam: 11.713,44 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 12.276,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 14.130,90 TL

Yüzde 16.99 zam: 14.361,69 TL

Yüzde 17.13 zam: 14.378,88 TL

Yüzde 19.16 zam: 14.628,08 TL

Yüzde 20.67 zam: 14.813,45 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut: 27.574,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 31.740,43 TL

Yüzde 16.99 zam: 32.258,82 TL

Yüzde 17.13 zam: 32.297,43 TL

Yüzde 19.16 zam: 32.857,18 TL

Yüzde 20.67 zam: 33.273,55 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut: 15.810,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 18.198,89 TL

Yüzde 16.99 zam: 18.496,12 TL

Yüzde 17.13 zam: 18.518,25 TL

Yüzde 19.16 zam: 18.839,20 TL

Yüzde 20.67 zam: 19.077,93 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut: 13.747,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 15.824,17 TL

Yüzde 16.99 zam: 16.082,62 TL

Yüzde 17.13 zam: 16.101,86 TL

Yüzde 19.16 zam: 16.380,93 TL

Yüzde 20.67 zam: 16.588,50 TL

Uzman doktor 1/4

Mevcut: 18.853,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 21.701,69 TL

Yüzde 16.99 zam: 22.056,12 TL

Yüzde 17.13 zam: 22.082,52 TL

Yüzde 19.16 zam: 22.465,23 TL

Yüzde 20.67 zam: 22.749,92 TL

Hemşire (Üniv. mezunu) 5/1

Mevcut: 11.828,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 13.615,21 TL

Yüzde 16.99 zam: 13.837,58 TL

Yüzde 17.13 zam: 13.854,14 TL

Yüzde 19.16 zam: 14.094,24 TL

Yüzde 20.67 zam: 14.272,85 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 16.205,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 18.653,58 TL

Yüzde 16.99 zam: 18.958,23 TL

Yüzde 17.13 zam: 18.980,92 TL

Yüzde 19.16 zam: 19.309,88 TL

Yüzde 20.67 zam: 19.554,57 TL

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1

Mevcut: 10.100,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 11.626,11 TL

Yüzde 16.99 zam: 11.815,99 TL

Yüzde 17.13 zam: 11.830,13 TL

Yüzde 19.16 zam: 12.035,16 TL

Yüzde 20.67 zam: 12.187,67 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 25.984,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 29.910,18 TL

Yüzde 16.99 zam: 30.398,68 TL

Yüzde 17.13 zam: 30.435,06 TL

Yüzde 19.16 zam: 30.962,53 TL

Yüzde 20.67 zam: 31.354,89 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut: 15.311,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 17.624,49 TL

Yüzde 16.99 zam: 17.912,34 TL

Yüzde 17.13 zam: 17.933,77 TL

Yüzde 19.16 zam: 18.244,59 TL

Yüzde 20.67 zam: 18.475,78 TL

Vaiz 1/4

Mevcut: 12.752,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 14.678,83 TL

Yüzde 16.99 zam: 14.918,56 TL

Yüzde 17.13 zam: 14.936,42 TL

Yüzde 19.16 zam: 15.195,28 TL

Yüzde 20.67 zam: 15.387,84 TL

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar 1/1

Mevcut: 21.905,20 TL

Yüzde 15.11 zam: 25.215,08 TL

Yüzde 16.99 zam: 25.626,89 TL

Yüzde 17.13 zam: 25.657,56 TL

Yüzde 19.16 zam: 26.102,24 TL

Yüzde 20.67 zam: 26.433,00 TL

Genel Müdür 1/1

Mevcut: 19.361,41 TL

Yüzde 15.11 zam: 22.286,92 TL

Yüzde 16.99 zam: 22.650,91 TL

Yüzde 17.13 zam: 22.678,02 TL

Yüzde 19.16 zam: 23.071,06 TL

Yüzde 20.67 zam: 23.363,41 TL

Şube müdürü (Üniv. mezunu) 1/4

Mevcut: 7.429,13 TL

Yüzde 15.11 zam: 8.551,67 TL

Yüzde 16.99 zam: 8.691,34 TL

Yüzde 17.13 zam: 8.701,74 TL

Yüzde 19.16 zam: 8.852,55 TL

Yüzde 20.67 zam: 8.964,73 TL

Memur (Üniv. mezunu) 9/1

Mevcut: 7.269,57 TL

Yüzde 15.11 zam: 8.368,00 TL

Yüzde 16.99 zam: 8.504,67 TL

Yüzde 17.13 zam: 8.514,85 TL

Yüzde 19.16 zam: 8.662,42 TL

Yüzde 20.67 zam: 8.772,19 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 7.475,52 TL

Yüzde 15.11 zam: 8.605,07 TL

Yüzde 16.99 zam: 8.745,61 TL

Yüzde 17.13 zam: 8.756,08 TL

Yüzde 19.16 zam: 8.907,83 TL

Yüzde 20.67 zam: 9.020,71 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut: 12.691,14 TL

Yüzde 15.11 zam: 14.608,77 TL

Yüzde 16.99 zam: 14.847,36 TL

Yüzde 17.13 zam: 14.865,13 TL

Yüzde 19.16 zam: 15.122,76 TL

Yüzde 20.67 zam: 15.314,40 TL

Polis 8/1

Mevcut: 7.731,57 TL

Yüzde 15.11 zam: 8.899,81 TL

Yüzde 16.99 zam: 9.045,16 TL

Yüzde 17.13 zam: 9.055,99 TL

Yüzde 19.16 zam: 9.212,94 TL

Yüzde 20.67 zam: 9.329,69 TL

Hemşire (Üniv. mezunu) 1/4

Mevcut: 7.265,86 TL

Yüzde 15.11 zam: 8.363,73 TL

Yüzde 16.99 zam: 8.500,33 TL

Yüzde 17.13 zam: 8.510,50 TL

Yüzde 19.16 zam: 8.658,00 TL

Yüzde 20.67 zam: 8.767,71 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 9.115,72 TL

Yüzde 15.11 zam: 10.493,11 TL

Yüzde 16.99 zam: 10.664,48 TL

Yüzde 17.13 zam: 10.677,24 TL

Yüzde 19.16 zam: 10.862,29 TL

Yüzde 20.67 zam: 10.999,94 TL

Teknisyen (Lise mezunu) 1/4

Mevcut: 6.343,71 TL

Yüzde 15.11 zam: 7.302,24 TL

Yüzde 16.99 zam: 7.421,51 TL

Yüzde 17.13 zam: 7.430,39 TL

Yüzde 19.16 zam: 7.559,16 TL

Yüzde 20.67 zam: 7.654,95 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 17.340,84 TL

Yüzde 15.11 zam: 19.961,04 TL

Yüzde 16.99 zam: 20.287,05 TL

Yüzde 17.13 zam: 20.311,33 TL

Yüzde 19.16 zam: 20.663,34 TL

Yüzde 20.67 zam: 20.925,19 TL

İmam Hatip

Mevcut: 7.475,52 TL

Yüzde 15.11 zam: 8.605,07 TL

Yüzde 16.99 zam: 8.745,61 TL

Yüzde 17.13 zam: 8.756,08 TL

Yüzde 19.16 zam: 8.907,83 TL

Yüzde 20.67 zam: 9.020,71 TL

Avukat 1/4

Mevcut: 7.475,52 TL

Yüzde 15.11 zam: 8.605,07 TL

Yüzde 16.99 zam: 8.745,61 TL

Yüzde 17.13 zam: 8.756,08 TL

Yüzde 19.16 zam: 8.907,83 TL

Yüzde 20.67 zam: 9.020,71 TL

SOSYAL YARDIMLAR

65 yaş aylığı

Mevcut: 1.536,70 TL

Yüzde 15.11 zam: 1.768,90 TL

Yüzde 16.99 zam: 1.797,79 TL

Yüzde 17.13 zam: 1.799,94 TL

Yüzde 19.16 zam: 1.831,13 TL

Yüzde 20.67 zam: 1.854,34 TL

Evde bakım desteği

Mevcut: 3.336,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 3.840,07 TL

Yüzde 16.99 zam: 3.902,79 TL

Yüzde 17.13 zam: 3.907,46 TL

Yüzde 19.16 zam: 3.975,18 TL

Yüzde 20.67 zam: 4.025,55 TL

Kronik hastalık yardımı

Mevcut: 3.336,00 TL

Yüzde 15.11 zam: 3.840,07 TL

Yüzde 16.99 zam: 3.902,79 TL

Yüzde 17.13 zam: 3.907,46 TL

Yüzde 19.16 zam: 3.975,18 TL

Yüzde 20.67 zam: 4.025,55 TL

Engelli yakını aylığı

Mevcut: 1.226,69 TL

Yüzde 15.11 zam: 1.412,04 TL

Yüzde 16.99 zam: 1.435,10 TL

Yüzde 17.13 zam: 1.436,82 TL

Yüzde 19.16 zam: 1.461,81 TL

Yüzde 20.67 zam: 1.480,25 TL

Engelli aylığı (%40-69 arası)

Mevcut: 1.226,69 TL

Yüzde 15.11 zam: 1.412,04 TL

Yüzde 16.99 zam: 1.435,10 TL

Yüzde 17.13 zam: 1.436,82 TL

Yüzde 19.16 zam: 1.461,81 TL

Yüzde 20.67 zam: 1.480,25 TL

Engelli aylığı (%70 ve üstü)

Mevcut: 1.840,04 TL

Yüzde 15.11 zam: 2.118,07 TL

Yüzde 16.99 zam: 2.152,66 TL

Yüzde 17.13 zam: 2.155,24 TL

Yüzde 19.16 zam: 2.192,59 TL

Yüzde 20.67 zam: 2.220,38 TL

Sosyal ve ekonomik destek (Çocuk-Okul öncesi)

Mevcut: 1.584,61 TL

Yüzde 15.11 zam: 1.824,04 TL

Yüzde 16.99 zam: 1.853,84 TL

Yüzde 17.13 zam: 1.856,05 TL

Yüzde 19.16 zam: 1.888,22 TL

Yüzde 20.67 zam: 1.912,15 TL

Sosyal ve ekonomik destek (Çocuk-İlköğretim)

Mevcut: 2.376,92 TL

Yüzde 15.11 zam: 2.736,07 TL

Yüzde 16.99 zam: 2.780,76 TL

Yüzde 17.13 zam: 2.784,09 TL

Yüzde 19.16 zam: 2.832,34 TL

Yüzde 20.67 zam: 2.868,23 TL

Sosyal ve ekonomik destek (Çocuk-Ort. çağında okumayan)

Mevcut: 1.584,61 TL

Yüzde 15.11 zam: 1.824,04 TL

Yüzde 16.99 zam: 1.853,84 TL

Yüzde 17.13 zam: 1.856,05 TL

Yüzde 19.16 zam: 1.888,22 TL

Yüzde 20.67 zam: 1.912,15 TL

Sosyal ve ekonomik destek (Çocuk-Yükseköğretim)

Mevcut: 2.852,31 TL

Yüzde 15.11 zam: 3.283,29 TL

Yüzde 16.99 zam: 3.336,92 TL

Yüzde 17.13 zam: 3.340,91 TL

Yüzde 19.16 zam: 3.398,81 TL

Yüzde 20.67 zam: 3.441,88 TL

Sosyal ve ekonomik destek (Kuruluş bakımından ayrılan gençler)

Mevcut: 1.267,69 TL

Yüzde 15.11 zam: 1.459,24 TL

Yüzde 16.99 zam: 1.483,07 TL

Yüzde 17.13 zam: 1.484,85 TL

Yüzde 19.16 zam: 1.510,58 TL

Yüzde 20.67 zam: 1.529,72 TL

MEMUR AİLE YARDIMI

Eş

Mevcut: 758,28 TL

Yüzde 15.11 zam: 872,86 TL

Yüzde 16.99 zam: 887,11 TL

Yüzde 17.13 zam: 888,17 TL

Yüzde 19.16 zam: 903,57 TL

Yüzde 20.67 zam: 915,02 TL

Çocuk (0-6 yaş)

Mevcut: 166,80 TL

Yüzde 15.11 zam: 192,00 TL

Yüzde 16.99 zam: 195,14 TL

Yüzde 17.13 zam: 195,37 TL

Yüzde 19.16 zam: 198,76 TL

Yüzde 20.67 zam: 201,28 TL

Çocuk (6 yaş üstü)

Mevcut: 83,40 TL

Yüzde 15.11 zam: 96,00 TL

Yüzde 16.99 zam: 97,57 TL

Yüzde 17.13 zam: 97,69 TL

Yüzde 19.16 zam: 99,38 TL

Yüzde 20.67 zam: 100,64 TL