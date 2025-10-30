PODCAST CANLI YAYIN
Nvidia tarihe geçti: 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı

Nvidia tarihe geçti: 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı

Yapay zekâ çiplerine olan küresel talep, Nvidia’yı zirveye taşıdı. ABD’li teknoloji devi, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak dünyanın bu seviyeye çıkan ilk şirketi oldu.

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerine yönelik rekor yatırımlar, çip üreticisi Nvidia'nın büyümesini hızlandırdı. Şirketin ürettiği gelişmiş grafik işlemcileri (GPU), başta yapay zekâ sistemleri olmak üzere veri merkezlerinden otonom araçlara kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu talep artışı, Nvidia'yı teknoloji dünyasının tartışmasız lideri haline getirdi.

5 trilyon dolarlık dönüm noktası

Nvidia, 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Apple ve Microsoft gibi devleri geride bıraktı. Uzmanlar, yapay zekâ yatırımlarının artmaya devam etmesiyle birlikte şirketin bu rekoru daha da ileriye taşıyabileceğini belirtiyor.

Bunlar da Var

Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle