Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerine yönelik rekor yatırımlar, çip üreticisi Nvidia'nın büyümesini hızlandırdı. Şirketin ürettiği gelişmiş grafik işlemcileri (GPU), başta yapay zekâ sistemleri olmak üzere veri merkezlerinden otonom araçlara kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu talep artışı, Nvidia'yı teknoloji dünyasının tartışmasız lideri haline getirdi.

5 trilyon dolarlık dönüm noktası

Nvidia, 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Apple ve Microsoft gibi devleri geride bıraktı. Uzmanlar, yapay zekâ yatırımlarının artmaya devam etmesiyle birlikte şirketin bu rekoru daha da ileriye taşıyabileceğini belirtiyor.