Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi.
Nisan ayı konut satış rakamları açıklandı
15.05.2020 10:45
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- Nisan ayı konut satış rakamları açıklandı
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