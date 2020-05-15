Nisan ayı konut satış rakamları açıklandı

15.05.2020 10:45

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi.