Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesapta

Ücretsiz izne ayrılanlara nakdi destek ödemeleri devam ediyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, "Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. IBAN vermeyen, PTT'den parasını alacak" dedi.
Ücretsiz izne ayrılanlara nakdi destek ödemeleri devam ediyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, "Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. IBAN vermeyen, PTT'den parasını alacak" dedi.