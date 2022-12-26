Başkan Erdoğan'ın talimatları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın "enerjide tam bağımsız Türkiye" için hayata geçirdiği hamleler sonrası Karadeniz'den peş peşe gelen keşif müjdeleri milletin yüzünü güldürdü.



İLK KEŞİFLER TUNA-1 KUYUSUNDAN GELDİ

Türkiye, geçen yıl Fatih sondaj gemisiyle Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda keşfettiği 405 milyar metreküplük gaz rezerviyle tarihi rekora imza attı.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu keşfin ardından bölgede ilk gaz üretimine 2023'te başlanacağı duyuruldu. Fatih gemisi öncelikle Türkali-1 tespit kuyusunda, daha sonra da Türkali-2 tespit kuyusunda sondajlarını gerçekleştirdi.

İKİNCİ KEŞİF AMASRRA-1'DEN GELDİ

Bu çalışmaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1'de 135 milyar metreküplük yeni bir gaz rezervinin tespit edildiğini açıkladı. Bu keşifle, Türkiye'nin Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında keşfettiği rezerv miktarı 540 milyar metreküpe ulaştı.

Uzmanlara göre bu keşifler, Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturasını önemli ölçüde düşürecek ve sektörde önemli yatırımların önünü açacak.

YENİ MÜJDE PAZARTESİ

Başkan Erdoğan, Karadeniz doğal gazının 2023'ün ilk çeyreğinde evlerde kullanımına başlanacağını belirtirken geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaptığı açıklamada bugünü işaret ederek yeni bir müjdeden söz etmişti.

MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı, milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız."

"Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi, Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her kesimine sunarak, adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek, huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ GELİŞMELER KABİNE GÜNDEMİNDE

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

BEKLENTİMİZ HALİYLE YENİ BİR DOĞAL GAZ REZERVİ ARTIŞI

A Haber canlı yanına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım, "Zonguldak'tan yine güzel bir haber bekliyoruz. Sadece doğal gaz anlamında değil. Bir tarafta nükleer, petrol arama adımları var. Türkiye nerede enerji varsa bunu arayıp çıkarmak ve kullanmak istiyor. Rezert aramaları devam ediyor, bu konuda çeşitli sismik araştırmalar tekrar yapıldı. Özellikle 2 boyutlu 3 boyutlu deniz taramaları gerçekleştirildi ve tekrar durum değerlendirmesi yapıldı, bu konuda yeni kuyular açılarak devam edilecek. İlk etapta 16 kuyunun açılacağını, bunların bir merkezde birleşeceğini biliyoruz. Daha sonra karaya çıkacak bunlar. Buradaki işler tamamlandıktan sonra yeni potansiyel alanlar incelenecek ve yeni rezervler bulunma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Beklentimiz haliyle yeni bir doğal gaz rezervi artışı" dedi.

540 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.