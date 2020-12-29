MTV ve trafik cezalarında faizler sıfırlanıyor! (Yapılandırma Başvuru Videosu)

31 Aralık'ta sona erecek borç yapılandırmasına bitime üç gün kala rekor başvuru geldi. Devletin kasasına 17 Kasım'dan bu yana yapılandırmayla birlikte 1,2 milyar lira girdi, toplam 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturuldu. Yapılandırmada borcunu ödemek isteyenler için büyük indirim uygulandı. Faizlerin sıfırlandığı MTV ve trafik cezalarında, ana paradan daha büyük indirimler yapıldı. İşte yapılandırma başvurusunun bitimine 3 gün kala son dakika bilgileri ve yeni detaylar...

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırmaya rekor başvuru geldi. Toplam 5 milyon 345 bin vatandaş devletin barış elini tuttu, 76 milyar 45 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Başvuruların başladığı 17 Kasım'dan bu yana da devletin kasasına 1.2 milyar lira girdi. Yapılandırma başvurusu için son üç güne girilirken, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, vatandaşlara borçları olup olmadığını bir kez daha kontrol etmelerini önererek, "Bilginiz dâhilinde olmayan trafik, askerlik, seçim ve nüfus para cezası, öğrenim kredi borcunuz olabilir" dedi.

İŞTE İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN KRİTİK BİLGİLER

Gelir İdaresi Başkanlığı başvuruda bulunan vatandaşların ödeme planlarını göndermeye başladı. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek. Vergi borcunda ilk taksit ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek.

7 MİLYON 330 BİN BAŞVURU

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturuldu. Toplamda 5 milyon 346 bin mükellef 76 milyar 45 milyon 643 bin lira borcunu yapılandırmak için başvurdu. Bir aylık dönemde tahsil edilen tutar da 1 milyar 280 milyona ulaştı. Yasanın yürürlüğe girdiği 17 Kasım tarihinden önce uygulanan hacizler, bunlara dayanılarak başlatılan işlemler durduruluyor. Yapılandırmadan önce haczedilen mallar teminat verilirse iade edilecek.

Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor. Takip nedeniyle motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek. Yüksel Duman, vatandaşlara yapılandırma kapsamına giren borçlarının olup olmadığını bir kez daha kontrol etmelerini önerdi. Duman, "Bilginiz dahilinde olmayan cezanız olabileceği gibi, ödemesini unuttuğunuz bir vergi ya da öğrenim ve katkı kredisi borcunuz bulunabilir" dedi. Duman, vatandaşların, borcu bulunması halinde birkaç dakika içinde elektronik ortamda bu borçların yapılandırılmasını sağlayabileceğini belirtti.

İŞTE İNDİRİME GİDİLEN CEZALAR VE MİKTARLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilen talimatla ekonomide büyük barış dönemi resmen başladı ve otomobili olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası olan binlerce vatandaş da nefes aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması broşürünü yayınladı.

İNDİRİM HANGİ MTV VE TRAFİK CEZALARINDA GEÇERLİ?

Bu yılın ağustos ayının son günü öncesinde tahakkuk eden MTV, trafik para cezaları, karayolu taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş nedeniyle kesilen, Kasım 2020 tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar yapılandırılabilecek. İşte dev indirim müjdesi ve GİB tarafından açıklamada MTV indiriminden yararlanma şartları;

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ VE TRAFİK CEZASI ÖDEMELERİNDE BÜYÜK İNDİRİM MÜJDESİ

MTV aslının tamamı ile biriken gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda tahsilinden vazgeçilecek. Yeni yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkân veriliyor. Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin olarak ya da taksitler halinde ödenebilecek.

PEŞİN ÖDEYEN NE KADAR FAİZ OLURSA OLSUN HİÇBİR EK ÖDEME YAPMAYACAK

Yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacak. Düzenlemede sıfır faizli MTV ve ceza ödemesin için belirtilen tek ön şart "Ödemelerin Şubat ayından öne yapılması.

MTV VE TRAFİK CEZASINDA YAPILANDIRMA İNDİRİMİ NASIL HESAPLANACAK?

Örneğin, mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası borcunu yapılandırmak için vergi dairesine başvurdu. Ocak 2021'de borcunu peşin olarak ödedi. Bu durumda, idari para cezası aslı olan 488 liradan yüzde 25 oranında ve Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacak. Buna göre, 368 lira ödenmesi durumunda herhangi bir katsayı hesaplanmayacak, 488 lira idari para cezası aslının yüzde 25'i olan 122 lira ve Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı olan 23 lira olmak üzere toplam 145 lira indirim yapılacak.

İşte indirimli hesaba göre 488 TL'lik borcu olan birinin ödeyeceği miktar

Trafik cezası ya da MTV borcu:

488 TL

Ödenmesi gereken faizli tutar:

610 TL

Yapılan indirim tutarı:

Ana paradan yüzde 25, faizden yüzde 90

MTV ve ceza borcunun indirimli kapatma tutarı:

368 TL

TAKSİT SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Borç yapılandırma başvurusunda seçilen taksit sayısından daha az taksit ödeme yapılması mümkün olup, bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzenlenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru ve ödemelerin internet adresi "www.gib.gov.tr" üzerinden yapılmasını tavsiye ederken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemede de indirim yapılacağını bildirdi.

MART AYI SONUNA KADAR KATSAYI YOK

Diğer yandan TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren yapılandırma düzenlemesi ile ilgili edinilen son dakika haberine göre Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021 sonuna kadar) bu tutarlara katsayı uygulanmayacak. İdari para cezası aslından yüzde 12.5 indirim yapılacak.