MSB son dakika 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Sorusu bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Bedelli askerlik fiyatlarının değişip değişmeyeceği konusunda MSB tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu yıl bedelli olarak askere gitmek isteyen vatandaşlar fiyatları ve şartları merak ediyor. Geçen sene ücrete kur zammı yapılmıştı. Peki, 2021 bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında son dakika gelişmeler!

Bedelli askerlik fiyatları ne kadar oldu 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bedelli askerlik fiyatları hakkında MSB tarafından yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu sene bedelli askerlik yapmak isteyenler fiyatlara zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, 2021 bedelli askerlik fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2021?

2021 yılının ilk yarısı için %13,50 zam uygulanmış ve bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 liraya yükseltilmişti.

01 Temmuz 2021 (dâhil) tarihinden itibaren geçerli olacak memur aylık katsayısı Hazine ve Maliye Bakanlığınca 0.179797 olarak açıklanmıştır. Açıklanan memur aylık katsayısına göre 01 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarı 43.151,28 Türk lirası olarak, dövizle askerlik hizmeti kapsamından ödenecek döviz miktarı ise 43.151,28 Türk lirasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

2021 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;

a. 01, 02, 03 Nisan 2021

b. 13, 14, 15 Mayıs 2021

c. 17, 18, 19 Haziran 2021

ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021

d. 16, 17, 18 Eylül 2021

e. 21, 22, 23 Ekim 2021

f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.

3. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulmuştur.

4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,



b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucunda, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,

ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklar,

d. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,

g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

5. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamında 2020 yılında sevke tabi olduğu halde Kovid-19 nedeniyle ertelemeleri 2021 yılına yapılan yükümlüler,2'nci maddeye göre belirlenen celp ve sevk dönemlerinde sevk edilecek, bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

6. Mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındaki yükümlülerden askerliği 2021 yılına ertelenmiş olanlar,2'nci maddeye göre belirlenen celp ve sevk dönemlerinde 21 günlük temel eğitimlerini yapmak üzere birliklerine sevk edilecek, bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

7. Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

8. Tabi oldukları celp ve sevk döneminde,emsallerinin terhis tarihine kadar birliklerine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

9. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.trinternet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

11. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.