Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürüyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri birbirini izliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Gelen son dakika bilgisine göre motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

Motorinin litre fiyatı 26 lira 40 kuruş seviyesine kadar düşecek.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

BRENT PETROLÜN DURUMU

Brent petrolün varil fiyatı, piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 artış kaydetti.

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, ekonomik resesyon endişelerinin yol açtığı düşük petrol talebi beklentileriyle 26 Eylül'de 82,44 dolara kadar geriledi.

Küresel piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla fiyatlar geçtiğimiz gün 98,75 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün fiyatı bugün ise 94.34 seviyelerinde işlem görüyor.

Fiyatlardaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 5 Ekim'de gerçekleştirdikleri toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı etkili oldu.

OPEC+ grubunun kararı piyasalarda arz endişelerini güçlendirerek fiyatların yükselişine neden olurken, ABD Başkanı Joe Biden, artan fiyatlarla mücadele kapsamında, gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya sunma talimatı verdi.

Aynı tarihte, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesini de içeren 8'inci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

Böylece artan talep endişeleriyle 26 Eylül'de 82,86 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, söz konusu gelişmelerle son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 arttı.

Öte yandan, değeri artan dolar ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının neden olduğu talep düşüşü endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla 94,38 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,80 dolardan alıcı buldu.