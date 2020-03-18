Petrol fiyatlarının çakılmasının ardından benzinin ardından motorinde de sert düşüş yaşandı. Benzin fiyatlarındaki indirimin ardından bu gece de motorine indirim yapılacak. Motorinin litre fiyatının 27 kuruş düşeceği açıklandı. EPGİS Genel Başkan Yardımcısı Aslı Çelik Yaman, Benzin ve motorinde (dizel) indirimler devam edecek mi? Fiyatlar neye göre belirleniyor? sorularını A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Motorine 27 kuruş indirim! Akaryakıttaki indirimler devam edecek mi?18.03.2020 16:53
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