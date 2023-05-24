Milyonların gözü Temmuz’da! Memur ve emekli maaşına zam! Evde bakım yardımı alana hem zam hem sigorta

Çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürütüyor.

ÖDEME YÜZDE 40 ARTARSA 6 BİN LİRAYI GEÇECEK

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan, bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar destekleniyor.

Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak.

Yüzde 40'lık artış halinde 6 bin lirayı geçecek, yıllık yapılacak ödeme 72 bin lirayı geçecek. Memura yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda bu tutar ikiye katlanacak. Bakımı üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı devlet memurları zammına, gelir kriteri de asgari ücrete endeksli bulunuyor.

HANE GELİRİNE BAKILIYOR

Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor.

Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Sağlık raporunda mutlaka "ağır engelli" ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara evde bakım maaşı ödenmiyor.

ÖDEME ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Koşulları taşıyanlar sosyal hizmetler müdürlüklerine gerekli evraklarla başvuruda bulunabiliyor. Kurum, beyan edilen evraklar üzerinde gerekli incelemeyi yapıyor.

Rapor uygunsa, gelir kriteri de tutuyorsa hane ziyaret ediliyor. Hanenin durumu yerinde tespit ediliyor ve sonrasında heyet tarafından nihai karar veriliyor.

Evde bakım aylığı koşullarının sağlanması durumunda ortalama olarak 2 ay içinde süreç sonuçlandırılıyor. İhtiyaç sahibine bakan kişinin değişmesi durumunda bunu dilekçe ile bildirmek yeterli oluyor.

Bakıma ihtiyacı olanın hanedeki akrabası tarafından 24 saat bakımının yapılması esas olup heyetin uygun görmesi ve hanede bakımı üstlenecek birinin olmaması durumunda yakında ikamet eden yakını tarafından en az 8 saat bakımının yapılması gerekiyor.

BİLDİRİMDE BULUNMAK GEREKİYOR

Engelli veya yasal temsilci, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirindeki değişikliği bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor.

Bakıma ihtiyacı olanın ikametgâh adresinin değişmesi durumunda yeni adresin akrabası tarafından en geç 15 gün içinde bildirim zorunluluğu bulunuyor. Bakılan kişinin vefatı durumunda da en geç 15 gün içinde il müdürlüğüne haber verilmemesi durumunda sorumlular hakkında idari, hukuki işlem yapılıyor.

RAPORA İTİRAZ HAKKI VAR

Bakım talebinin olumsuz değerlendirilmesi durumunda bakıma ihtiyacı olan veya yasal temsilcisine bir ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Yasal temsilci veya engelli tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bakım raporuna itiraz hakkına sahip bulunuyor. İtiraz talebi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerince değerlendiriliyor.

İhtiyaç görülmesi durumunda yeniden bakım raporu hazırlanması için farklı personelden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilerek işlem yapılıyor. İtirazlarda ikinci Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin verdiği karar esas alınıyor.

KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI ESNETİLECEK

Yeni dönemde atılacak önemli bir adım da emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi olacak. Evde yaşayan yaşlı vatandaşlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek.

Yalnız yaşayan, bakım desteği almayan yaşlıların uygun teknolojiyle kendi konutlarında bakım, güvenlik ihtiyaçlarının uzaktan takip edilmesi sağlanacak.

Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla korumalı işyerlerinin kapsamı genişletilecek. Ailelerine de eğitim desteği, uzun vadeli aile danışmanlığı hizmetleri genişletilecek.

Çalışma yaşamına devam etmek isteyen yaşlıların ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesi desteklenecek, esnek çalışma koşulları oluşturulacak.