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Milyonları gözü bu toplantıda: Kritik veriler masada! Asgari ücrette ilk rakam konuşulacak

Milyonları gözü bu toplantıda: Kritik veriler masada! Asgari ücrette ilk rakam konuşulacak
11.12.2022 12:11

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İşçiye Ocak zammı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Komisyonda, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesini ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını da gündeme getirecek. Toplantıda, tarafların asgari ücrette ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

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