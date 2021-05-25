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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerinin yeni zam talepleri belli oldu!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerinin yeni zam talepleri belli oldu!
25.05.2021 12:45
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700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor. Kamu işçilerinin maaşlarına 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşme öncesi sendikaların talepleri belli oldu. Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Söz konusu görüşmelerin temmuz ayında sonuçlanması beklenirken 3,5 milyon memur ile 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.


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