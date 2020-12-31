Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine geri sayım başladı! Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? Yılbaşı bileti nerelerde satılıyor?

Yılbaşı bileti nerelerde satılıyor? Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? Yeni yıla girmemize sayılı saatler kala, zengin olma hayali kuran vatandaşlar piyango bileti satın alabiliyor. Tam 100 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi için heyecan dorukta. 31 Aralık yani son gün bilet almak isteyenler piyango bileti saat kaça kadar satılıyor sorusuna yanıt arıyor. Yılbaşı bileti nerelerde satılıyor? Migros Carrefour gibi marketlerde yılbaşı bileti var mı? İşte yanıtı!

Yılbaşı piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? Yılbaşı bileti nerelerde satılıyor? 31 Aralık yılbaşı özel bileti almak isteyen vatandaşlar bugün bilet alıp alamayacağını merak ediyor. 31 Aralık yılbaşı gecesiyle 2021 yılını karşılayacağız. Her yıl düzenlenen Milli Piyango çekilişiyle vatandaşlar zengin olma hayaller kuruyor.

MİLLİ PİYANGO ONLINE BİLET NASIL ALINIR?

Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden hem de www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Milli Piyango bileti alabilirsiniz.

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MİGROS CARREFOUR MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIYOR MU?

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin market alışverişlerini yaparken Milli Piyango yılbaşı biletlerini de hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alabilmeleri için kasalarında bilet satışına başladı. 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle yılbaşı biletleri Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter mağazalarında yerini aldı.

Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir.

Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor.