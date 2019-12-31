Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 31.12.2019 21:13

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuçları bilet sahipleri ve şans oyunu tutkunları tarafından merakla takip ediliyor. Milli Piyango'nun 2020 yılbaşı özel çekilişi saat 15:00 itibariyle başladı. Milyonların hayalini süsleyen Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi saatler sonra sahibini bulacak. Bu yıl büyük ikramiye bedeli 80 milyon lira olurken, birçok vatandaş internette Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Milli Piyango amorti numaraları hangileri? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 80 milyon TL'lik büyük ödül çekilişi ne zaman yapılacak? Milli Piyango 2020 yılı büyük ikramiyesi ne kadar? Telefondan bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişiyle ilgili tüm merak edilen soruların yanıtı son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde... Milli Piyango çekiliş sonuçlarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ - CANLI İZLE

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi "http://www.mpi.gov.tr/" üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLETE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

BİLETLER NE ZAMAN SORGULANABİLECEK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.

BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

GEÇEN YILLARDAKİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ İLE NELER ALINIR?



Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yılbaşı özel çekilişi kapsamında vereceği 80 milyon liralık büyük ikramiye görücüye çıktı. İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor. MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, "Biletlerin satış oranı yüzde 80'i buldu" dedi.

NELER ALINIR NELER?

279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ediyor.

250 bin liralık 320 araç alınabiliyor.

1 milyon lira değerinde 80 lüks yata ya da 10 bin 958 tane iPhone 11'e sahip olunabiliyor.

500 bin liralık 160 daire, 300 bin lira değerinde 266, 500 bin lira değerinde 160 daire ya da 3 milyon lira değerinde 26 lüks villa satın alınabiliyor.

İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 21 bin lira, aylık 657 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

Bugatti Veyron'dan 5 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.

Ferrari 488 Pista'dan 15 adet alınabilir..

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

Bu tarihten önce, 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.