Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili flaş yorum: Üretim ve yatırım olmaz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardı. Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Yüksek faizde yatırım olmayacağını hep söylüyorum. Ticari kredilere baktığınız zaman yüzde 25'leri bulmuş durumda. Yüzde 25'le kredi alıp yatırım yaparsanız yaptığınız yatırımla onun finansal maliyetini bile çıkaramazsınız. Dolayısıyla yüksek faizde yatırım olmayacağı gibi üretim ve istihdam da olmayacak." dedi.