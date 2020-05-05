Merkez Bankası'ndan swap hamlesi: Satış sınırını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti

05.05.2020 13:30

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı.





AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 40'ı ile sınırlandırılmıştır." denildi.





22 Nisan'da ilgili sınır yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılmıştı.





Analistler, alınan kararla birlikte bankaların TCMB ile daha fazla miktarda swap yapabileceğini ve Merkez Bankası'nın bu yolla rezervlerini artırma imkanı bulabileceğini belirtti.