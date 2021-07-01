Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Yüzde 162,5 oranında artışa gidildi

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türk Lirası bazında 3 aya kadar vadeli zorunlu karşılıkta yüzde 162.5 oranında artış yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Yaklaşık 4 ay önce de değiştirilen zorunlu karşılık oranları artırılmış oldu.

Mevduat ve katılım fonlarında vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 8 olan zorunlu karşılık yüzde 21'e yükseltildi.

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 6'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 22, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 oldu.

Müstakrizlerin fonları ise yüzde 8'den yüzde 21'e çıktı.

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olan hesaplarda yüzde 8'den yüzde 21'e, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 5.5'ten yüzde 11'e, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 5 oldu.

DÖVİZ HESAPLARINDA DEĞİŞİKLİK

Döviz hesaplarında bulunan karşılıklarda katsayılarda değişiklik yapıldı. Daha önce imkan dilimleri 0-20 arasındayken yeni düzenlemeyle 0-0'a çekildi. Katsayı ise 1.0 olarak kaldı.

SÜRE UZATILDI

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânına ilişkin 17/9/2021 yükümlülük tarihine kadar geçici uygulama maddesi tebliğe eklendi.

Alınan kararlar 19 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.