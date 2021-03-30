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Merkez Bankası'na yeni atama! Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

Merkez Bankası'na yeni atama! Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı
30.03.2021 09:30
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandığı açıklandı.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Göreve, Mustafa Duman atandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."

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