Merkez Bankası faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi! Faiz kararı ne anlama geliyor?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini bildirdi. Peki, Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? Piyasalar nasıl karşıladı? Dolar, Euro ve altında son durum ne? Piyasalar nasıl etkilenecek? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.