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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 13:09 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 13:09

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte piyasaların ilk tahmini

ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olması dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olurken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında düzenlenecek toplantının ardından Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Alınacak faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. İşte 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararında son durum....

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte piyasaların ilk tahmini
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte piyasaların ilk tahmini

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