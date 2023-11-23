ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olması dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olurken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında düzenlenecek toplantının ardından Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Alınacak faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. İşte 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararında son durum....