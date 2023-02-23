Haberler Ekonomi Videoları Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Şubat ayı TCMB faiz beklentisi yüzde kaç?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Şubat ayı TCMB faiz beklentisi yüzde kaç?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Şubat ayı TCMB faiz beklentisi yüzde kaç?
23.02.2023 12:01

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 02:30
Kira ve taşınma yardımı ne...
Ekonomi 01:10
Emeklilere erken ödeme!
Ekonomi 02:17
EYT’de bağlanacak ortalama...
Ekonomi 01:54
Avrasya Tüneli'nden 100...
Ekonomi 01:43
Akaryakıtta peş peşe 3....
Ekonomi 01:16
Motorinde iki günde ikinci...
Ekonomi 00:37
Ocak ayı enflasyonu açıklandı!
Ekonomi 41:41
Turkuvaz Medya'daki zirvede...
Ekonomi 01:08
EYT düzenlemesinde Meclis...
Ekonomi 02:31
EYT'de komisyon görüşmeleri...
Ekonomi 02:01
TOKİ arsa kura çekimi...
Ekonomi 04:02
Yılın ilk FED faiz kararı...

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin perşembe günkü toplantısında politika faizini indirmesini bekliyor. Peki, Şubat 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Şubat ayı Merkez Bankası faiz beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

Ekonomi Videoları

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın, 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ŞUBAT 2023 FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin PPK takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ocak ayı kararı 23 Şubat 2023 Perşembe günü duyurulacak.

OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da pas geçmişti.

Aralık ayındaki karar metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, bugünkü karar metninde benzer bir ifade yer almadı. Bazı piyasa katılımcıları bu cümlenin kaldırılmasını ilave faiz indirimlerinin işareti olarak yorumladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

SON DAKİKA