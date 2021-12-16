Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Mahmut Övür A Haber'de değerlendirdi

Piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına çevirdi. Merkez Bankası, bu hafta 2021 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı ile Aralık ayı faiz kararını açıklayacak. Türkiye'nin ihracat rakamlarında yukarı yönlü izlediği hareket ve büyümeye rağmen dövizde yaşanan dangalanmalar konuşulurken Merkez Bankası'nın alacağı karar da merak konusu oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın A Haber yayınında Merkez Bankası'nın bugün duyuracağı faiz kararına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.