Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasaları rahatlatacak adım

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek. Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek.



Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcioglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak.



Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.

PAZAR GÜNÜ BANKALAR BİRLİĞİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bankacılık kaynakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, toplantıda karşılıklı genel ekonomik değerlendirmeler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.

Para Politikası Kurulu'nun daha önce açıklanan takviminde toplanacağının ve toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının ifade edildiğini bildiren kaynaklar, bankacılık sektörünün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve TCMB'nin uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini dile getirdi.

GÖREVE ATANDIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Başkanı, Şahap Kavcıoğlu göreve atandıktan sonra TCMB'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.