Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Bankanın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Enflasyonla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Yükselen enflasyon fiyatların gerilemesiyle birlikte küresel çapta aşağı yönlü yönelim belirlemiştir." dedi. Turizm gelirlerinin rekor kırdığını belirten Kavcıoğlu, "Mart ayında 12 ay birikimli turizm gelirleri 48,6 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek değerine çıkmıştır." ifadelerini kullandı. Yıl sonu enflasyon tahmininin değişmediğini belirten Kavcıoğlu, "2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yılı sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk." ifadelerini kullandı.