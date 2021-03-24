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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle görüştü!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle görüştü!
24.03.2021 18:05
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Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile bir araya geldi. Kavcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik." ifadelerine yer verdi.


Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile bir araya geldi. Kavcıoğlu yaptığı toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU
Kavcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim.

Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB&#39;deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik.
Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim. pic.twitter.com/xh2WnUN7gR

&mdash; Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) March 24, 2021

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