Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle görüştü!

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile bir araya geldi. Kavcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik." ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile bir araya geldi. Kavcıoğlu yaptığı toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

Kavcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim.