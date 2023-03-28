Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

2022 yılında uluslararası rezervlerimizi güçlendirmeye yönelik olarak etkin bir rezerv yönetimi uyguladık. Tüm bu uygulamalarımız sonucunda uluslararası rezervlerimiz 2021 yılı sonunda 111 milyar dolar seviyesinden 2022 yılı sonunda 128,8 milyar dolara; yüzde 17 artmıştır.

2022 yılı jeopolitik ve finansal belirsizliklerin olağanüstü yüksek seyrettiği bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir.

2022 yılında Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak büyümeye devam etti.

İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı.

Liralaşma politikası sayesinde finansal istikrar potansiyel üretimi desteklemeye devam edecek.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır. Liralaşma stratejisiyle döviz kuruna olan hassasiyeti gidermeye çalıştık.

Hedefli kredi anlayışıyla 110 milyar TL taahhütlü avans kredisi verildi.

Reeskont kredilerine erişimin kolaylaşmasıyla KOBİ paylarında büyük artış oldu.

Faiz indirimiyle yatırımlara uygun finansman imkanları sağladık.