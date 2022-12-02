Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2023 ve 2024 enflasyon tahminlerini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir." açıklamasında bulundu.



Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

2023 VE 2024 ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Uluslararası rezervlerimizi güçlendirmeye yönelik olarak proaktif bir rezerv yönetimi anlayışı benimsedik. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz yeni yaklaşımlarla bir taraftan rezerv kaynaklarımızı çeşitlendirdik.

Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin arttığı bir ortamda, yapısal olarak güçlenen cari fazla kapasitemizin en önemli unsuru olan sanayi üretiminde yakaladığımız ivmenin ve istihdamdaki kazanımlarımızın devamı açısından finansal koşulların destekleyici olması gerektiğini düşünüyoruz.

Ağustos-Kasım döneminde politika faizini toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 9 seviyesine getirmiş bulunmaktayız. Aldığımız kararların, 2023 yılı içerisinde ekonomimizin dayanıklılığını artırarak; arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine ve arz kapasitemizin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz.