Milyonların beklediği memurlara ve emeklilere ek zam düzenlemeleri Meclis yolunda. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi emeklilerin maaşlarının Temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payının beraberce ele alınacağı bir düzenlemenin de gündeme geleceğini belirten Akbaşoğlu, "Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Çıkacak orana refah payı eklenirken, en düşük memur aylığı 22 bin liraya yükseltilecek. Bu maaşta yüzde 85.68'lik artış ortaya çıkacak. Refah payının nasıl yansıtılacağı konusunda 3 formül öne çıkıyor. İlk formül oransal artış olurken, ikinci formülde seyyanen zam ile taban aylığın yükseltilmesi ve bunun üzerine oransal artış eklenmesi söz konusu olabilecek. Üçüncü formül ise sadee seyyanen zammı içeriyor.

GÖZLER REFAH PAYINDA

Memurlara yapılacak zam memur emeklilerine de yansıtılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk 6 aylık enflasyon ile belirlenecek artışına da refah payı ilave edilecek. Taban aylığı geçenlere maaşa göre farklılaşan kademeli ek zam yapılacak. Refah payı ile birlikte emeklilere yüzde 30-35'e varan zam bekleniyor. Kamu işçilerinde olduğu gibi yüzde 45 artış beklentileri de bulunuyor. Ayrıca taban aylığı ödemesinin de yükseltilmesi gündemde.

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