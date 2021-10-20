Memura mesai, ÖTV, tazminat... Milyonların beklediği bütçe maratonu Meclis'te başladı!

Meclis'te kritik bütçe görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe ilgili açıklamalarda bulunurken, "Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL'ye ulaşmıştır." dedi.

İşte Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.



2021 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 12.6 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.



Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız.



Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla elektrik fiyat ortalaması megavat saat başına 41 avro olup, Almanya, Fransa ve İtalya'ya göre 30-40 avro daha düşük seviyededir.



Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Bu dönemde, mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve tasarrufları arttıracak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir.

Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir.

Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur.