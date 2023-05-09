Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı göründü. 2023 yılına 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge artışıyla başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.

4 AYDA ARTIŞ YÜZDE 13.08 ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı.

Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

ANKETE GÖRE NE OLACAK?

Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de ipucu veriyor.

Anketteki Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 olan enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.12 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.88 olarak gerçekleşecek.

REFAH PAYI FORMÜLLERİ

Ortaya çıkacak zam oranına bir refah payı da eklenecek. Refah payına ilişkin bazı formüller var. İlk formül, artışın yüzde 25'e tamamlanması şeklinde.

İkinci formül ise Temmuz artışının Ocak'taki gibi yüzde 30'a tamamlanmasını içeriyor. Yine Ocak'taki gibi yaklaşık 15 puan refah payı verilerek zam oranının yüzde 35'e yükseltilmesi de söz konusu olabilecek. Hatta zam yüzde 40'a tamamlanarak, işçilere teklif edilen oranın memurlara ve memur emeklilerine de yansıtılması mümkün.

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 11 bin 848 lira. Bu maaş refah payıyla birlikte Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarsa 14 bin 810 liraya, yüzde 30 olursa 15 bin 402 liraya, yüzde 35 artış yapılırsa 15 bin 994 liraya, zam yüzde 40'ı bulursa da 16 bin 587 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi aylığı ise 7 bin 901 lira seviyesinde bulunuyor. Bu aylık da refah payıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olursa 9 bin 877 lirayı, yüzde 30'a çıkarsa 10 bin 272 lirayı, yüzde 35'e yükselirse 10 bin 667 lirayı, yüzde 40'a ulaşırsa da 11 bin 62 lirayı bulacak.

AĞUSTOS DA HAREKETLİ

6 milyon memur ve emekli için Ağustos ayında da toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmeler sonucunda memurlara ve memur emeklilerine 2024-2025 yıllarında yapılacak zamlar ve iyileştirmeler karara bağlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Mevcut maaş: 11.848,00 TL

% 25 zamlı maaş: 14.810,00 TL

% 30 zamlı maaş: 15.402,40 TL

% 35 zamlı maaş: 15.994,80 TL

% 40 zamlı maaş: 16.587,20 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Mevcut maaş: 7.901,66 TL

% 25 zamlı maaş: 9.877,08 TL

% 30 zamlı maaş: 10.272,15 TL

% 35 zamlı maaş: 10.667,24 TL

% 40 zamlı maaş: 11.062,32 TL