Memurlar ve memur emeklileri Temmuz zammını öğreniyor.

Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.





Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Bu oranlara bir refah payı da ilave edilecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak. Zam oranının belli olmasının ardından refah payı açıklanacak ve düzenleme hızla Meclis'e sevk edilecek.

5 AYDA NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.13'e ulaştı.





İŞTE YENİ TAHMİN

Zam merakla beklenirken, AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi ipucunu verdi. Anketteki yüzde 3.91'lik Haziran ayı enflasyon tahminine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 19.76 çıkacak.

Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17.54 olarak gerçekleşecek.





3 FORMÜL VAR

Zam oranına refah payı da eklenecek. Bu refah payıyla en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.

Refah payının tamamı oransal artış şeklinde yansıtılabileceği gibi, seyyanen de yapılabilecek. İkisi birden de uygulanabilecek.



ENFLASYON TAHMİNİ NASIL YANSIYACAK?

Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 11 bin 848 lirayken, AA Finans'ın Beklenti Anketi'ndeki enflasyon tahmini tutarsa 13 bin 926 liraya yükselecek. Bu maaş eklenecek refah payıyla 22 bin liraya çıkacak.





NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok kesimi etkileyecek.





EMEKLİLERE FARK YATIRILACAK

Yapılacak zamlar memur emeklilerine de yansıtılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi de heyecan içerisinde zamları bekliyor. Memur emeklilerinin Temmuz aylıkları, ikramiyeleriyle birlikte bayramdan önce ödenmişti.

Temmuz artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.