Memura-emekliye en az %30 zam! En düşük memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL?

Sözleşmeliye kadro, asgari ücret, EYT müjdelerinin ardından sonra sıra memurlara ve emeklilere geldi.Ocak ayı zam oranları 3 Ocak'ta belli olurken, hemen ardından da ek iyileştirme sağlayacak refah payı da duyurulacak.Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına refah payı eklenmesi bekleniyor.

MAAŞLARA NASIL YANSIR?

Enflasyon tahminleri memurların ve emeklilerin Ocak zammının yüzde 15-21 aralığında çıkabileceğini gösterirken, refah payı ile artışın yüzde 30'u aşacağı, yüzde 40'ı bile bulabileceği konuşuluyor.Hatta Türkiye Emekliler Derneği, asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın emeklilere de yansıtılmasını istiyor.Halen en düşük memur aylığı 9 bin 105 lira.Bu maaş, zam oranı yüzde 30 olursa 11 bin 836, yüzde 40 olursa 12 bin 747, asgari ücretteki artış gibi yüzde 54.66 olursa 14 bin 81 lirayı bulacak.En düşük memur emeklisi aylığı da 6 bin 78 lira. Bu aylık da yüzde 30 zam olması halinde 7 bin 901, artış yüzde 40 çıkarsa 8 bin 509, asgari ücret kadar artış yansıtılırsa 9 bin 400 liraya ulaşacak.

5 BİN TL'Yİ AŞACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde de ek ödeme dahil en düşük aylık 3 bin 500 lira.Söz konusu taban emekli aylığının 5 bin ile 5 bin 500 lira arasında seviyelere çıkarılması bekleniyor.Taban emekli aylığının 5 bin liraya çıkması yüzde 42.86, 5 bin 500 liraya çıkması da yüzde 57.14 artış yapılması anlamına geliyor.Memurlara ve emeklilere yapılacak ek iyileştirme yasayla yapılacak.

Meclis'e sunulacak yasa teklifiyle refah payı ve taban aylıkta artışın yolu açılacak.Düzenlemenin Ocak ayı içerisinde yapılarak aynı ay maaşlara yansıtılması planlanıyor.