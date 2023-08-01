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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023, 14:57 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 15:09

MEMURA-EMEKLİYE 2 YILLIK ZAM! Toplu sözleşme görüşmeleri başladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar

6.5 milyon civarında memurun ve emeklinin heyecanla beklediği toplu sözleşme için ilk toplantı başladı. Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hükümetimiz bu zor dönemde emekçilerimizi, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı korumak için bütçeyi zorlayarak gerekli adımları atmıştır." ifadelerini kullandı. Görüşmelerde hem zam oranları hem de kira desteğinden aile yardımına, doğum izinlerinin uzatılmasından emeklilere ek iyileştirmeye kadar pek çok konu masaya yatırılacak. Peki zam oranları ne zaman belli olacak? Konfederasyonların teklifleri ne getirecek? Enflasyon farkı ne kadar bekleniyor? İşte detayları...

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