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Memura çifte müjde: Ünvan değişikliği sınavları periyodik yapılacak, çalışma grubu kuruluyor

Memura çifte müjde: Ünvan değişikliği sınavları periyodik yapılacak, çalışma grubu kuruluyor
01.04.2021 10:25
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Kamu görevlilerinin merakla beklediği Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı. Toplantıdan 2 önemli karar çıktı; Görevde yükselme unvan değişikliği sınavları periyodik yapılacak. Kamudaki istihdam türlerini masaya yatıracak çalışma grubu kurulacak.


Yaklaşık 3.5 milyon kamu görevlisinin merakla beklediği Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yardımcısı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldığı toplantıdan 2 önemli karar çıktı.


Bakan Selçuk, kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Konfederasyonlarımızla Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması konusunda da hemfikir kaldık" bilgisini verdi.


Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da kararlara ilişkin şu paylaşımı yaptı: "Sözleşmeli istihdamını tüm yönleriyle inceleyecek bir komisyon kurulacak. Taraf temsilcileri çalışmaya katılacak. Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği Sınavları için 3 yılı aşmamak üzere düzenleme yapılacak."


ÖDEMELER 5 NİSAN'DA BAŞVURULAR UZADI
Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan tarihinde hesaplara yatıracağız" dedi. Öte yandan esnafın kira, gelir kaybı ve ciro desteği ile ilgili başvuruları 30 Nisan'a uzatıldı.

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