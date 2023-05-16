MEMURA 3'LÜ ARTIŞ! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ek zam sinyallerinin verilmesi emeklilerin heyecanlı bekleyişini artırıyor. Tüm emeklileri rutin zamlarının yanı sıra ek iyileştirme bekliyor. İlave artışların detayları merak edilirken, yeni Meclis'in ilk gündemlerinden biri de buna ilişkin yasal düzenleme olacak.

ÜÇLÜ ARTIŞ FORMÜLÜ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, bir de refah payı eklenecek. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir iyileştirme de söz konusu olacak.7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Kademeli ek zammın seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da söz konusu olabilecek.

Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilecek. Zamlar belirlenirken, kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış referans alınacak.

NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki aylık TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.12 olarak gerçekleşecek. Kesin oran ise 3 Temmuz'da belli olacak. Bu orana göre de refah payı ve ek zam netleşecek. Detayların da Haziran ayında ya da en geç 3 Temmuz'da duyurulması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNE FARKLI ARTIŞ

Memur emeklilerini ise Temmuz'da daha farklı bir artış bekliyor. Temmuz'da maaşlara toplu sözleşme kapsamında memurlar gibi yüzde 6 zam, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ancak ek iyileştirme de söz konusu olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur aylığının 22 bin liraya yükseltileceğini açıklamıştı. En düşük maaş 22 bin lira yapılırken, bekar memur dikkate alındığında yüzde 107.5'lik, evli ve çocuklu göz önüne alındığındaysa yüzde 85'lik artış söz konusu olacak.

Ancak artış tüm memurlar için aynı olmayacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapılacak.

SEYYANEN + REFAH PAYI

Gündeme gelen bir formüle göre, tüm memurlara 5 bin lira seyyanen artış ve refah payıyla birlikte yüzde 45'e varan zam söz konusu olabilecek.Bu formüle göre oransal zam memurlar arasında farklı uygulanabilecek. En düşük maaşı alan memurun geliri 5 bin lira seyyanen artış ve yüzde 45 zam ile 22 bin lira seviyesine yükselecek. Ancak farklı formüller de masaya yatırılacak. Yapılacak bu düzenleme memur emeklilerine de yansıtılacak.

Maaşlara nasıl yansıyacağı düzenlemenin açıklanmasıyla belli olacak. Düzenlemenin detayları da en geç 3 Temmuz'da belli olacak.

BİR ARTIŞ DA EK GÖSTERGEDEN

Bazı memur emeklileri bir artışı da ek gösterge düzenlemesiyle alacak. 1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanması için de düzenleme yapılacak.3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.Bu düzenlemeyle mevcut maaş katsayısına göre 30 yıl hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 2 bin 435 lira seviyesinde artacak.