MEMUR ZAMLARI ne zaman açıklanacak? EMEKLİ MAAŞLARI ne zaman açıklanacak? Zam+refah payı...

Memurların ve emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oluyor.2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına eklenecek farkı gösterecek.

TAHMİNLER NE DİYOR?

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu.Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor.Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.Eğer ilk tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak.Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.2022 yılı enflasyonunun yüzde 66.80 çıkması halinde de zam oranını belirleyecek 6 aylık TÜFE yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 18.27 olarak gerçekleşecek.

REFAH PAYI NE GETİRECEK?

Eğer refah payı 10 puan olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.91- 27.17, 15 puan uygulanırsa yüzde 30.91- 32.17, 20 puan çıkarsa 35.91-37.17 olacak.Memurların, memur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı 10 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 18'e çıkarılırsa yüzde 27.83-29.22'ye, 15 puanlık iyileştirmeyle yüzde 23'e yükseltilirse yüzde 33.24-34.69'a, refah payı 20 puan olursa yüzde 38.66-40.17'ye ulaşacak.

YENİ TABAN AYLIK

Bir iyileştirme de SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin taban aylığında bekleniyor.Halen ek ödeme dahil 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin ile 5 bin 500 lira arasında seviyelere çıkarılması bekleniyor.Geçtiğimiz Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük aylık 3 bin 500, net asgari ücret 5 bin 500 lira oldu. Asgari ücretin yüzde 63'ü kadar bir emekli taban aylığı ortaya çıktı.Şimdi asgari ücret net 8 bin 506 lira 80 kuruş. Aynı seviyenin korunması için en düşük emekli aylığında 5 bin 359 lira civarında bir rakam ortaya çıkıyor.Asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın taban emekli aylığına yansıtılması durumunda da 5 bin 413 liraya ulaşılıyor.Bu arada bir artış da sosyal destek ödemelerine geliyor. Memur maaş katsayılarındaki artış 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi ödemelere yansıyacak.Memurlara ek iyileştirme yapılırsa bu da söz konusu ödemelere yansıyacak.