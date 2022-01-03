Memur ve emekliye zam müjdesi! Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını açıkladı. "Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkarttık" diyen Başkan Erdoğan, yeni düzenlemeyle birlikte hiçbir emeklinin 2 bin 500 liranın altında maaş almayacağını bildirdi. Peki, Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı verilere göre, emekli ve memur maaşında ne gibi yenilikler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında maaşlardaki son durumu anlattı.