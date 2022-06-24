Haziran ayı enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu kapsamda Hziran ayının sonlarına gelmemizle birlikte vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne kadar? 2022 Haziran enflasyon yüzde kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayı...

ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girildi.

Gözler zam oranlarının belli olacağı 4 Temmuz'a çevrildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" ifadesini kullandı.

OCAK FORMÜLÜ

Ocak'taki gibi bir iyileştirme yapılırsa memurlar ve memurların artışı 2.5 puanlık ilaveyle yüzde 42.75'e ulaşabilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde de taban aylık yükseltilecek.

En düşük aylık Ocak'ta Bağ- Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Yüzde 40.75'lik tahmine göre Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 liraya çıkabilecek. İyileştirmeyle de en düşük ödemenin 3 bin lirayı aşması, 3 bin 500-4 bin lira aralığına yükselmesi bekleniyor.