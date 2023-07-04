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Memur ve emekli zammından son durum! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ''Verdiğimiz sözü tutacağız''

Memur ve emekli zammından son durum! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ''Verdiğimiz sözü tutacağız''
04.07.2023 09:04

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından müjdeli haberi verdi. Milyonlarca memur ve emeklinin zamları için gerekenin yapılacağını söyledi.

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Deprem konutlarının teslimi Ekim-Kasım'da başlayacak. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı, hepimizi öfkelendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz.



Çarşamba (yarın) 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonun üstüne gideceğiz.

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