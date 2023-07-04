Memur ve emekli zammından son durum! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ''Verdiğimiz sözü tutacağız''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından müjdeli haberi verdi. Milyonlarca memur ve emeklinin zamları için gerekenin yapılacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından müjdeli haberi verdi. Milyonlarca memur ve emeklinin zamları için gerekenin yapılacağını söyledi.
Deprem konutlarının teslimi Ekim-Kasım'da başlayacak. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı, hepimizi öfkelendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz.
Çarşamba (yarın) 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonun üstüne gideceğiz.