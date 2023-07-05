Memur emeklilerine seyyanen zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yapılacak mı?

Memur maaş zammıyla ilgili masada çeşitli formüller bulunuyor. Söz konusu formülde, artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor. Bu nedenle seyyanen zam hakkında detaylar merak edildi. İşte detaylar...

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Arapça kökenli bir terim olan seyyanen, 'eşit miktarda' anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.

3 KADEMELİ ZAM

7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.

ORTAYA ÇIKAN İLK FORMÜL: SEYYANEN ZAM ARTI ORAN

Ancak üzerinde en çok durulan konu ise seyyanen zam ve ardından yüzde 30 civarında zam yapılması oldu. Böylece taban maaşlara seyyanen zam ve yüzde 30 zam yapılması diğer tüm memurlara da yüzde 30 zam yapılması formülü benimsendi.

EMEKLİLER NASIL YARARLANACAK?

Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Böylece en düşük memur maaşı seyyanen zam artı yüzde 30 artış şeklinde yükseltilebilecek. Taban maaşın dışındakiler ise refah payı ile birlikte yüzde 30 zam alacaklar.

'REFAH ARTACAK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zamları ile ilgili düzenlemenin de yer alacağı torba yasanın Meclis tatile girmeden önce yürürlüğe gireceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Işıkhan, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Refah ve yaşam kalitesini artırmak öncelikli hedefimiz" dedi.