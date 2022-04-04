RAMAZAN İMSAKİYE
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Mart ayı ithalat ihracat rakamlarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı

Mart ayı ithalat ihracat rakamlarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı
04.04.2022 12:37

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Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla gittiklerini belirten Muş, "Ocak ve Şubat ayında da en yüksek rakamları açıklamıştık. Bu yıl üçte üç yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." açıklamasında bulundu.

Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları;

İhracatımız 2021 yılında yakaladığımız ivmeyi bu yıl da devam ettirdiğini görüyoruz. Geride bıraktığımız Mart ayında ihracatımız geçtiğmiz yılın Mart ayına göre 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur.

Bu rakam tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamları olmuştur. Ocak ve Şubat ayında da en yüksek rakamları açıklamıştık. Bu yıl üçte üç yapmış olduk.

235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

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