RAMAZAN İMSAKİYE
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Marketlerde o ürünler raflardan kalkıp tarih olacak! A101, ŞOK,BİM, Migros'ta son dakika artık...

Marketlerde o ürünler raflardan kalkıp tarih olacak! A101, ŞOK,BİM, Migros'ta son dakika artık...
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Marketlerde o ürünler raflardan kalkıyor! A101, ŞOK,BİM, Migros'ta son dakika artık... Ticaret Bakanlığı, zincir gıda marketleri ile ilgili planlanan değişiklikleri içeren taslak metinleri görüşe açtı. Sanayi ve ticaret odaları tarafından üyelerin görüşüne sunulan metinlerde zincir marketleri ve tüketicileri ilgilendiren önemli değişiklikler yer alıyor. Taslak metinde yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak.


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