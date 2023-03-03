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Malatya'da depremzedeler SGK binasında EYT başvurusunda bulundu

Malatya'da depremzedeler SGK binasında EYT başvurusunda bulundu
03.03.2023 17:47

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Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından EYT süreci başlamış oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da ise vatandaşlar EYT ile ilgili düzenlenen kararnamenin ardından Sigorta İl Müdürlüğünde başvuruda bulundu. EYT’yi uzun zamandır beklediğini söyleyen depremzede Hasan Karakuş, “Depremzedeyiz. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın onayladığı EYT için geldik başvuru yaptık. Yoğunluk da yoktu bizimle ilgilendiler. Dilekçemizi sunacağız iş yerine iş yeri kabul ederse çalışacağız. EYT faydalı olacak bizim için. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Çok büyük nimet” dedi.

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