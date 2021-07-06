KYK burs kredi ne zaman yatacak? T.C. Kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri!

KYK burs kredi ne zaman yatacak? Temmuz 2021 T.C. Kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci, KYK burs ve KYK kredi ödemelerinden faydalanıyor. Ödeme yapılan tarihler, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre belirleniyor. Peki; Temmuz 2021 KYK burs kredi ne zaman yatacak?

KYK burs kredi ne zaman yatacak? Temmuz 2021 T.C. Kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci, KYK burs ve KYK kredi ödemelerinden faydalanıyor. Ödeme yapılan tarihler, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre belirleniyor. Peki; Temmuz 2021 KYK burs kredi ne zaman yatacak?

KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.