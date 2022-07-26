KYK borcunu ödeyenler için yeni FORMÜL! KYK borcunu ödeyenler ne olacak, geri alabilecek mi? KYK faizi geri mi verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair son açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. Peki ama KYK borcunu ödeyenler faizi geri alabilir mi? İşte detaylar...

KYK BORCUNU FAİZLİ ÖDEYENLER NE YAPACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. '' dedi.

KYK borç faizlerinin kaldırılacağı açıklaması üzerine birçok kişi "borç faizi geri ödenir mi" aramalarını yapıyor. Ancak söz konusu durumla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

KYK BORCUNU ÖDEYENLER İÇİN YENİ FORMÜLLER MASADA!

düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekleryeni formüller arasında yer alıyor.





Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde tartışmalar devam ediyor.