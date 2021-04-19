Krito parası olanlar dikkat! Tüm paranızı kaybedebilirsiniz! Kripto para neden tehlikeli?

Son dakika haberleri... Dünya pazar sabahına kripto paradaki çöküşle uyandı. Kripto paralardaki ani düşüşün sebebi büyük merak konusu iken Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yatırımcıları bekleyen tehlikeleri A Haber canlı yayında tek tek anlattı. Peki kripto yatırımcılarını bekleyen tehlike ne? Kripto para güvenli mi? Nasıl fiyatlandırılıyor? Merkez hangi riskleri sıraladı? Otoriteler ne diyor? İşte detaylar...

Kripto para nedir? Neden tehlikeli? Kripto yatırımcılarını bekleyen tehlike ne? Kripto para güvenli mi? Nasıl fiyatlandırılıyor? "Yatırımcılar tüm paralarını kaybedebilir" uyarısında bulunan Faruk Erdem vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

KRİPTO PARA NEDİR?



- BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN SANAL PARALAR

- DÜNYADA 8 BİNDEN FAZLA SANAL PARA BULUNUYOR

- EN ÇOK YATIRIM BITCOIN'E YAPILIYOR

- ARACILAR VASITASIYLA ALINIP SATILIYOR

- HİÇBİR OTORİTEYE BAĞLI OLMADAN GÖNDERİLİYOR

- BİR SAHİBİ, CEO'SU, FİRMASI BULUNMUYOR

- TÜRKİYE'DE 14 MİLYON HESAP BULUNUYOR

MERKEZ HANGİ RİSKLERİ SIRALADI?



- HERHANGİ BİR DÜZENLEME VE DENETİM MEKANİZMASINA TABİ DEĞİL

- MERKEZİ BİR MUHATAP YOK

- PİYASA DEĞERLERİ OYNAK. FİYATLAR ANINDA İNİP ÇIKIYOR

- YASA DIŞI FAALİYETLERDE KULLANILABİLİYOR

- DOLANDIRICILAR İLGİYİ GÖRÜP BU ALANDA CİRİT ATIYOR

- İŞLEMLERDE GERİ DÖNÜŞ OLMUYOR

OTORİTELER NE DİYOR?



- IMF VE AVRUPA MERKEZ BANKASI RAPORLARINDA TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYOR

- ABD HAZİNE BAKANI YELLEN, "TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA BİR ARAÇ" DİYOR

- TANINMIŞ YATIRIMCILAR 'UZAK DURULMASI' TAVSİYESİNDE BULUNUYOR

30 NİSAN'DA NE OLACAK?



- KRİPTO VARLIKLAR, ÖDEMELERDE KULLANILAMAYACAK

- ÖDEME HİZMETİ ŞİRKETLERİ DE KRİPTO PARA BORSALARI İLE ÇALIŞAMAYACAK.

- ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI KRİPTO PARA İŞLEMLERİNE ARACILIK YAPAMAYACAK

NASIL YAKLAŞMALI?



- EĞER SOKAĞA ATILACAK PARANIZ VARSA TAM SİZE GÖRE

- AKŞAM FAKİR YATIP SABAH ZENGİN KALKMA HAYALİNİZ VARSA BUNU KULLANIYORLAR

- HERHANGİ BİR YASAYA VEYA DÜZENLEMEYE BAĞLI DEĞİL. SAHİPSİZ KALIRSINIZ

- ARKASINDA BİR OTORİTE OLMAYAN SİSTEMLERE TEMKİNLİ YAKLAŞIN

- ARKADAŞ, SOSYAL MEDYA TAVSİYELERİ İLE PARANIZDAN OLMAYIN

- EMANET PARAYLA, KREDİ ÇEKEREK PARANIZI BİR BİLİNMEZE YATIRMAYIN