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Kripto paralar ''ÇİN'' darbesiyle çöktü! Çin, Bitcoin'i yasakladı mı? Bitcoin neden düşüyor?

Kripto paralar ''ÇİN'' darbesiyle çöktü! Çin, Bitcoin'i yasakladı mı? Bitcoin neden düşüyor?
25.09.2021 12:17
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Kripto paralar ''ÇİN'' darbesiyle çöktü! Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşlar Bitcoin'in sert düşüsü sonrası arama motorlarından; Bitcoin neden düşüyor? Çin, Bitcoin'i yasakladı mı? soruları aratılmaya başlandı. Çin Merkez Bankası'nın kripto para ticaretine müsamaha göstermeyeceği ve yurtdışındaki borsaların anakaradaki yatırımcılara hizmet sağlamasını yasakladığı yönündeki açıklamasının ardından, Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.


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