Kredi kartlarına düzenleme sinyali!

Merkez Bankası, 2024 yılı için yüzde 36, 2025 yılı için ise yüzde 14 enflasyon tahminini koruduğunu açıkladı. Başkan Fatih Karahan, parasal sıkılaşma politikalarının istenilen düzeye ulaştığını belirterek, ek faiz artışı öngörülmediğini ifade etti. Kredi kartlarıyla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulunan Karahan, olası düzenlemeler ve taksit sayılarındaki değişiklikler hakkında bilgi verdi. A Haber'de canlı yayına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdi.